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В Поднебесной открывается все больше автоматических магазинов
Новости дня

В Поднебесной открывается все больше автоматических магазинов

28.07.2017 08:00

Пекин, 28 июля /ChinaPRO.ru/ – В Китае появляется все больше автоматических магазинов. В них покупатели оплачивают покупки при помощи смартфонов, сканируя QR-коды. В частности, через две недели после открытия магазин без кассиров Yiqi Shan в городе центрального подчинения Чунцин зарегистрировал свою 1800-ю продажу.



Этот круглосуточный магазин площадью 12 кв. м находится на первом этаже офисного здания в одном из местных промышленных парков. Основной ассортимент в нем составляют напитки, фаст-фуд и снеки.

Заходя в этот магазин, покупатель должен зарегистрироваться, отсканировав QR-код на входе. Затем клиент проходит в торгове помещение через турникет, как в метро.

Когда мобильный платеж завершен, появляется другой QR-код, позволяющий покупателю выйти из магазина.

Мобильное приложение Yiqi Shan было разработано в течение более чем трех лет. Общий объем капиталовложений на эти цели составил 300 000 юаней ($44 000).

Компания Yiqi Shan планирует открыть 25 новых магазинов до конца 2017 г. в разных районах Поднебесной и 200 франчайзинговых магазинов в Чунцине.

Аналогичные торговые точки открывает корпорация Alibaba. В Шанхае такие магазины основаны BingoBox.

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