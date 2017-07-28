Выпущен первый китайский грузовой электромобиль

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28.07.2017 10:00

Пекин, 28 июля /ChinaPRO.ru/ – На новом китайском предприятии по производству автомобилей на новых источниках энергии в Таншане, на территории северо-китайской провинции Хэбэй, собран первый грузовой электромобиль. Это совместное предприятие китайских компаний Beijing Urban Construction Heavy Industry и Tangshan Caofeidian Development Investment Group.

Грузоподъемность нового электромобиля составляет 1,5 т. Дальность пробега на одной зарядке достигает 230 км. Завод в Таншане способен выпускать 5000 автомобилей на новых источниках энергии в год.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., в Китае выпущены 517 000 автомобилей, работающих на новых источниках энергии, а продано 507 000 таких автомобилей. Эти данные вывели КНР на первое место в мире на протяжении второго года подряд. На продажи экомобилей в Поднебесной приходится более 50% от аналогичного мирового показателя.



В течение прошлого года в стране было оборудовано 100 000 общественных зарядных точек для электромобилей. Это в 10 раз больше, чем в 2015 г. Китайские автомобили на новых источниках энергии поставляются в 30 стран и регионов мира.



Напомним, что по итогам января-сентября 2016 г., в Поднебесной выпущено 461 000 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 83,7% больше, чем за январь-сентябрь 2015 г. За первые девять месяцев прошлого года объем инвестиций в китайский автопром вырос на 6% относительно уровня января-сентября 2015 г.