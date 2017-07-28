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Прибыль ведущих промпредприятий Китая выросла на 22%
Новости дня

Прибыль ведущих промпредприятий Китая выросла на 22%

28.07.2017 12:00

Пекин, 28 июля /ChinaPRO.ru/ – В первой половине 2017 г. прибыль ведущих промышленных предприятий Китая выросла на 22% относительно аналогичного показателя 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.



За январь-июнь текущего года темпы роста прибыли ведущих промпредприятий Поднебесной держались ниже уровня роста в 22,7%, отмеченного за январь-май 2017 г. Тем не менее, темпы роста превысили уровень в 8,5%, зафиксированный за весь 2016 г.

Только за июнь текущего года прибыль ведущих промышленных предприятий страны выросла на 19,1%, перекрыв аналогичный майский показатель в 16,7%.

Напомним, что по итогам января-апреля 2017 г., прибыль крупных промышленных предприятий Китая превысила 2,27 трлн юаней ($330,1 млрд). Это на 24,4% больше, чем за январь-апрель 2016 г. Темпы роста данного показателя держались на 3,9% ниже уровня первых трех месяцев текущего года.

В апреле текущего года темпы роста прибыли крупных промышленных предприятий Поднебесной составили 14%. Они замедлились на 9,8% по сравнению с уровнем марта 2017 г.

В Китае крупными промышленными предприятиями считаются те, чьи годовые доходы от основной хозяйственной деятельности превышают 20 млн юаней.

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