Доходы от продаж компьютерных игр в КНР составили $14,67 млрд

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28.07.2017 15:00

Пекин, 28 июля /ChinaPRO.ru/ – За январь-июнь 2017 г. количество пользователей компьютерных игр в Китае достигло 507 млн человек. Это на 3,6% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Реальные доходы от продаж на этом рынке достигли 99,78 млрд юаней ($14,67 млрд). Они выросли на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщалось в ходе Китайской международной конференции индустрии цифровых развлечений в Шанхае.

Примечательно, что за первую половину текущего года реальные доходы от продаж на рынке разработанных исключительно китайскими компаниями сетевых компьютерных игр составили 69,37 млрд юаней. Это на 21,6% больше, чем годом ранее. Реальные доходы от продаж на зарубежных рынках достигли 3,99 млрд юаней с приростом на 57,7%.



Ранее сообщалось, что китайские предприятия анимационной и игровой сферы развивают сотрудничество с коллегами из стран "Пояса и пути". Объем совместных контрактов КНР и 50 указанных стран превысил $1,5 млрд юаней ($220 млн).



Среди наиболее активных партнеров Китая в игровой и анимационной сфере лидирует Юго-Восточная Азия, а затем следуют государства СНГ и Средний Восток. Страны Центральной и Восточной Европы становятся новым источником роста. По данным Министерства культуры КНР, сейчас в Юго-Восточной Азии насчитывается 126 млн геймеров.



Напомним, что по предварительным оценкам, оборот рынка компьютерных игр в стране в 2017 г. составит $27,5 млрд. На данный показатель будет приходиться 25% от общемирового оборота игрового рынка. В частности, по итогам января-марта текущего года онлайн-игры принесли компании Tencent 12,9 млрд юаней.