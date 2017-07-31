Выросли доходы предприятий культурной сферы Китая

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31.07.2017 06:00

Пекин, 31 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., предприятия в сфере культуры Китая получили доходы в размере 4,39 трлн юаней ($651,3 млрд). Это на 11,7% больше, чем за январь-июнь 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Темпы роста данного показателя держались на 3,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.



Китайский Госстат следит за доходами 54 000 компаний, занятых в 10 культурных отраслях, из которых – шесть в сфере услуг и четыре в сфере производства.



Максимальный рост доходов отмечен в сфере передачи информации – на 32,7%, в развлечениях – на 16,8%, в секторе художественных услуг – на 14,7%.



На компании из восточных регионов Поднебесной пришлось 74,9% от общих доходов сектора.



Китайские власти рассчитывают сделать культурную индустрию страны одной из опор национальной экономики к 2020 г. за счет модернизации, развития крупных брендов и стимулирования потребления.



Ранее сообщалось, что к концу 2015 г. в Китае насчитывалось 13 994 государственных предприятий культуры. Это на 5,1% больше, чем годом ранее. В работе указанных учреждений занято более 1,37 млн человек с приростом на 5,5%. Общие активы предприятий культуры страны по итогам прошлого года превысили 3,17 трлн юаней ($466 млрд). Они увеличились на 19,8% в годовом сопоставлении. Чистая прибыль данных учреждений достигла 114,87 млрд юаней с увеличением на 17,5%.