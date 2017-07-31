Сократились логистические издержки компаний КНР

Новости дня

31.07.2017 04:00

Пекин, 31 июля /ChinaPRO.ru/ – За январь-июнь 2017 г. в Китае логистические издержки сократились на 35,6 млрд юаней ($5,3 млрд). На этот показатель приходится 45,5% от поставленной китайским правительством на весь год цели по снижению издержек в логистической сфере китайской экономики. Об этом сообщило Министерство транспорта КНР.

Издержки удалось сократить благодаря отмене платы за проезд по автодорогам и развитию современных посреднических услуг в сфере грузоперевозок.



За первую половину текущего года инвестиции в основные фонд в секторе развития скоростных автодорог и водных путей Поднебесной достигли 967,3 млрд юаней. Данный показатель вырос на 23,8% в годовом сопоставлении. На эти капиталовложения приходится более половины от запланированных на 2017 г. инвестиций – 1,8 трлн юаней.



По данным Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, расходы на логистику в 2016 г. составляли 14,9% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Это на 1,1% меньше, чем годом ранее.



Данный показатель снижается на протяжении четырех лет подряд. В прошлом году Китай занял 27 место в рейтинге Logistics Performance Index (Индекс эффективности логистики). В рейтинг, составленный экспертами Всемирного банка, входят 160 стран мира.