Экономика китайского Тибета увеличилась на 10,8%

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31.07.2017 08:00

Пекин, 31 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., валовой внутренний продукт (ВВП) Тибетского автономного района Китая достиг 55,54 млрд юаней ($8,24 млрд). Это на 10,8% больше, чем за январь-июнь 2016 г., сообщило Тибетское статистическое управление.

По темпам экономического роста Тибет лидирует среди остальных регионов в КНР. Одним из решающих факторов в том, что Тибет добился устойчивого роста ВВП, стало увеличение инвестиций в инфраструктуру. Так, за первую половину текущего года капиталовложения в основные фонды региона достигли 65,7 млрд юаней. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Объем розничной торговли потребительскими товарами в Тибете за январь-июнь 2017 г. достиг 24 млрд юаней с приростом на 14,2% в годовом сопоставлении.



В 2016 г. в регионе был отмечен рост ВВП на 11,5%. Темпы роста местной экономики 24 года подряд измеряются двузначными цифрами.



Напомним, что по итогам января-мая 2017 г., общий объем внешней торговли Тибетского автономного района КНР достиг 2,96 млрд юаней ($435 млн). Это на 86,5% больше, чем за январь-май 2016 г. Так, за пять месяцев текущего года экспорт региона составил 1,09 млрд юаней с приростом на 2,1% в годовом сопоставлении, а импорт – 1,87 млрд юаней, увеличившись в 3,6 раза.



Тибет граничит с Индией, Бутаном и другими странами. Он является важным торговым коридором Китая в направлении государств Южной Азии. Стремительный рост внешней торговли Тибета с начала 2017 г. обусловлен развитием рынков приграничной торговли.