Сократилось производство золота в Поднебесной

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31.07.2017 10:00

Пекин, 31 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., в Китае было произведено более 206,54 т золота. Это на 22,56 т (9,85%) меньше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщила Китайская ассоциация золотопромышленников.

За первую половину текущего года объема потребления золота в КНР достиг 545,23 т. Данный показатель увеличился на 9,89% в годовом сопоставлении. Так, для изготовления ювелирных украшений было использовано 330,77 т металла, что незначительно меньше, чем годом ранее – на 0,26%. Для отливки золотых слитков за январь-июнь 2017 г. потребовалось 158,4 т золота. Это на 51,09% больше, чем за первую половину прошлого года.



Для чеканки монет в Поднебесной за шесть месяцев текущего года было использовано 5 т металла. Этот показатель упал на 61,24% в годовом сопоставлении. Для промышленных и других нужд потребовалось 51,06 т золота с приростом на 9,13%.



За полгода средняя цена на золота на мировых рынках поднялась с $1146 за унцию в январе до $1238,6 за унцию в июне. Рост в годовом сопоставлении составил 1,43%.



В течение января-июня 2017 г. общий объем всех видов торговли золотом на Шанхайской бирже золота составил 24 100 т со снижением на 4,56%, а в стоимостном выражении – 6,66 трлн юаней с приростом на 2,31%. Общий контрактный объем сделок по золотым фьючерсам на Шанхайской фьючерской бирже составил 21 500 т со снижением на 47,69%, а в стоимостном выражении – 6 трлн юаней с сокращением на 43,9%.