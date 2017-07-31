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China Eastern Airlines покупает 10% Air France-KLM
Новости дня

China Eastern Airlines покупает 10% Air France-KLM

31.07.2017 12:00

Пекин, 31 июля /ChinaPRO.ru/ – Авиакомпания China Eastern Airlines (Китайские восточные авиалинии) покупает 10% акций Air France-KLM за 375 млн евро ($438 млн). Сделка станет крупнейшей стратегической инвестицией "Китайских восточных авиалиний". Таковы официальные данные.



Благодаря покупке акций присутствие китайской авиакомпании на европейском рынке будет расширено.

Зарубежный филиал China Eastern Airlines, штаб-квартира которой находится в Шанхае, заключил два соглашения о приобретении акций и о сотрудничестве с компанией Air France-KLM. У китайской авиакомпании будет свой представитель в совете директоров Air France-KLM.

Примечательно, что американская Delta Airlines, владеющая 3,2% акций "Китайских восточных авиалиний", также планирует купить 10% Air France-KLM.

Как ожидается, это поможет всем трем авиакомпаниям установить более тесные отношения глобального стратегического партнерства.

Напомним, что количество транспортных аэропортов Китая превышает 230, а объем пассажироперевозок – 450 млн человек. В ближайшие 20 лет страна станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в КНР достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.

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