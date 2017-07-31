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Выросли грузовые железнодорожные перевозки в Китае
Новости дня

Выросли грузовые железнодорожные перевозки в Китае

31.07.2017 15:00

Пекин, 31 июля /ChinaPRO.ru/ – За январь-июнь 2017 г. объем железнодорожных грузовых перевозок в Китае достиг 1,82 млрд т. Это на 15,3% больше, чем за январь-июнь 2016 г., сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.



Только за июнь текущего года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом в Поднебесной увеличился на 16,3% в годовом сопоставлении. Рост данного показателя отмечен на протяжении 11 месяцев подряд.

Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., объем грузовых перевозок различными видами транспорта в Китае достиг 9,61 млрд т. Это на 9,3% больше, чем за январь-март 2016 г. Темпы роста показателя повысились на 7,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Так, за первые три месяца текущего года грузоперевозки железнодорожным транспортом в Поднебесной выросли на 15%, автотранспортом – на 8,9%, высокоскоростным автотранспортом – на 12%, водным транспортом – на 7,7%, гражданской авиацией – на 4,5%. В частности, объем экспресс-отправлений увеличился на 31,5% в годовом сопоставлении.

За первые три месяца текущего года грузооборот ведущих портов Китая достиг 2,99 млрд т. Данный показатель вырос на 7,6% по сравнению с уровнем января-март 2016 г.

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