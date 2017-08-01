Huawei поставила на рынок 73,01 млн смартфонов

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01.08.2017 04:00

Пекин, 1 августа /ChinaPRO.ru/ – За январь-июнь 2017 г. одно из трех подразделений известной китайской компании Huawei – Huawei Consumer Business Group – поставило на отечественный и зарубежный рынки в общей сложности 73,01 млн смартфонов. Это на 20,6% больше, чем за январь-июнь 2016 г.

За первую половину текущего года общемировые поставки смартфонов увеличились лишь 3%.



По итогам шести месяцев 2017 г., объем операционных доходов Huawei Consumer Business Group достиг 105,4 млрд юаней ($1,52 млрд). Он увеличился на 36,2%.



За январь-июнь текущего года общий объем поставок смартфонов Huawei в Европе вырос на 18%, в регионе Большого Китая – на 24%, а в Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Японии и Республике Корея – более чем на 45%.



К концу июня 2017 г. по всему миру насчитывалось 42 300 точек продаж продукции Huawei Consumer Business Group. Данный показатель вырос на 19% относительно уровня середины июня 2016 г. В частности, 800 фирменных магазинов расположены в 60 странах и регионах. Локализованные версии официального веб-сайта и приложения для смартфонов охватывают свыше 100 стран, а горячая сервисная линия – 105 стран.



В настоящее время Huawei занимает 49 позицию в рейтинге BrandZ "100 наиболее дорогих брендов мира" и 88 в списке самых дорогих брендов мира от Forbes.