Уровень безработицы в Поднебесной снизился до минимума

Новости дня

01.08.2017 06:00

Пекин, 1 августа /ChinaPRO.ru/ – К концу июня 2017 г. уровень безработицы в китайских городах составил 3,95%. Данный показатель стал самым низким за последние годы, сообщило Министерство труда и социального обеспечения КНР.

В первой половине текущего года в Поднебесной создано 7,35 млн новых рабочих мест. Это на 180 000 больше, чем за аналогичный период 2016 г.



Ранее сообщалось, что за первую половину 2017 г. в китайских городах было создано 7,35 млн новых рабочих мест. Это на 180 000 больше, чем за январь-июнь 2016 г. Таким образом план по созданию 11 млн рабочих мест, заявленный властями Китая на 2017 г., выполнен на 66,8%.



В частности, только за июнь текущего года уровень безработицы в городских районах и 31 крупнейшем городе страны держался ниже 5%.



При этом растет число рабочих-мигрантов с сельской пропиской, уезжающих в города Поднебесной на заработки. Так, в конце июня 2017 г. рабочих-мигрантов стало больше на 3,64 млн человек в годовом сопоставлении показателей.