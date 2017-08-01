Поднялась валовая прибыль в сфере информационных технологий КНР

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01.08.2017 08:00

Пекин, 1 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам первых шести месяцев 2017 г., валовая прибыль предприятий отрасли электроники и информационных технологий Китая выросла на 13,9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. Темпы роста держались на 7% выше среднего уровня в промышленном секторе китайской экономики, сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.

К концу 2016 г. сотня крупнейших предприятий отрасли Поднебесной получили 307 000 патентов, из которых 189 000 – патенты на изобретения.



Так, компания Huawei стала крупнейшим в мире поставщиком телекоммуникационной продукции, а Lenovo два года подряд входит в рейтинг 100 лучших брендов мира. Эти крупные предприятия КНР играют ведущую роль в оптимизации производственной структуры, а также повышении качества и эффективности отрасли электроники и информационных технологий.



Напомним, что за январь-июнь 2017 г. одно из трех подразделений известной китайской компании Huawei – Huawei Consumer Business Group – поставило на отечественный и зарубежный рынки в общей сложности 73,01 млн смартфонов. Это на 20,6% больше, чем за январь-июнь 2016 г. За первую половину текущего года общемировые поставки смартфонов увеличились лишь 3%.



По итогам шести месяцев 2017 г., объем операционных доходов Huawei Consumer Business Group достиг 105,4 млрд юаней ($1,52 млрд). Он увеличился на 36,2%.



За январь-июнь текущего года общий объем поставок смартфонов Huawei в Европе вырос на 18%, в регионе Большого Китая – на 24%, а в Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Японии и Республике Корея – более чем на 45%.