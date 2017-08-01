Июльский PMI в промышленности Китая превысил 50%

Новости дня

01.08.2017 10:00

Пекин, 1 августа /ChinaPRO.ru/ – В июле 2017 г. индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе китайской экономики составил 51,4%. Это на 0,3% ниже, чем в июне текущего года, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Тем не менее, на протяжении 12 месяцев подряд данный индекс превышает 50%. А это свидетельствует о том, что производственный сектор расширяется.



Ранее сообщалось, что в июне 2017 г. PMI в промышленном секторе Китая достиг 51,7%. Еще ранее, в апреле 2017 г., индекс менеджеров по закупкам (PMI), отражающий уровень деловой активности в производственном секторе страны, составлял 51,2%. Это на 0,6% выше, чем в апреле 2016 г.



В марте 2017 г. индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе КНР достиг 51,8%. Это на 0,2% выше, чем в феврале текущего года. У крупных предприятий производственного сектора PMI в марте текущего года составил 53,3%. Он остался без изменений. У средних предприятий данный показатель снизился на 0,1% – до 50,4%. В сфере малого бизнеса прирост индекса составил 2,2% – до 48,6%.



По итогам февраля 2017 г., PMI в производственном секторе Китая составил 51,6%. Это на 0,3% больше, чем в январе текущего года. В феврале 2017 г. в промышленности Поднебесной наблюдалось падение лишь трех из 13 субиндексов PMI. При этом остальные субиндексы росли.