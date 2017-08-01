В Поднебесной растут продажи и производство экомобилей

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01.08.2017 12:00

Пекин, 1 августа /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. Китай стал крупнейшим в мире рынком автомобилей на новых источниках энергии. Об этом сообщалось на Второй китайской выставке автомобилей на новых источниках энергии, энергосберегающих и интеллектуальных автомобилей в Гуанчжоу, административном центре южно-китайской провинции Гуандун.

По данным Ассоциации автомобилестроительной промышленности КНР, в прошлом году страна заняла первое место в мире еще и по количеству сданных в эксплуатацию зарядных станций для электромобилей.



Под машинам на новых источниках энергии подразумеваются электромобили, гибридные машины и автомобили, использующие топливный элемент (электрохимическое устройство, например, на основе углерода).



Если в 2011 г. в Китае были выпущены 10 000 таких автомашин, то в 2016 г. объем их производства превысил 500 000 единиц.



Пять лет назад заряда аккумулятора электромобиля, выпущенного в Поднебесной, хватало максимум на 100 км, а современные аккумуляторы позволяют проехать без подзарядки до 300 км. При этом себестоимость батарей снизилась примерно на 50%.



Автомобили на новых источниках энергии нашли широкое применение в сфере общественного транспорта КНР. К концу 2016 г. в стране насчитывалось более 160 000 таких маршрутных автобусов и 18 000 такси.



В настоящее время более 200 предприятий в Китае занимаются разработкой технологий автомобилей на новых источниках энергии.