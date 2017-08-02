Шэньчжэнь расширил торговлю со странами Шелкового Пути

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02.08.2017 04:00

Пекин, 2 августа /ChinaPRO.ru/ – В первой половине 2017 г. объем торговли южно-китайского города Шэньчжэнь со странами Европейского Союза, расположенными в экономическом поясе Шелкового Пути и Морского Шелкового Пути, составил 18,25 млрд юаней ($2,68 млрд). Это на 11,8% больше, чем за первую половину 2016 г., сообщила Шэньчжэньская таможня.

В частности, товарооборот Шэньчжэня с Польшей вырос на 23,2%, а с Венгрией – на 9,4%.



В январе-июне текущего года объем торговли китайского мегаполиса со странами Европейского Союза в целом составил 127,98 млрд юаней. Данный показатель увеличился на 11,7%.



При этом Германия остается крупнейшим торговым партнером Шэньчжэня: объем двусторонней торговли между ними достиг 26,03 млрд юаней с приростом на 10,1% в годовом сопоставлении. Одновременно наблюдался рост торговли Шэньчжэня с Великобританией, Нидерландами, Францией и Италией.



Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2017 г., внешнеторговый оборот Китая составил 10,76 трлн юаней ($1,58 трлн). Это на 19,8% больше, чем за январь-май 2016 г. За пять месяцев текущего года экспорт страны достиг 5,88 трлн юаней с приростом на 14,8% в годовом сопоставлении, а импорт составил 4,88 трлн юаней, подскочив на 26,5%.



Страны Европейского Союза остаются на первом месте среди крупных торговых партнеров Поднебесной. Торговый оборот с ЕС достиг 1,6 трлн юаней. Он вырос на 16,1% относительно аналогичного показателя прошлого года. На долю Европы пришлось 14,8% от общего объема внешней торговли КНР.