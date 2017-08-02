Открыто прямое авиасообщение Шанхай – Шигадзе

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02.08.2017 06:00

Пекин, 2 августа /ChinaPRO.ru/ – China Eastern Airlines (Китайские восточные авиалинии) открыли прямое авиасообщение между городами Шанхай, Сиань (северо-западная китайская провинция Шэньси) и Шигадзе (Тибетский автономный район КНР).

Открытие этого авиамаршрута значительно сократило время поездки между Шанхаем и Тибетом. Это пойдет на пользу экономическому развитию китайского Тибета, и в частности – туризма. Рейсы по новому маршруту будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.



Новый рейс Шанхай – Сиань – Шигадзе стал первой авиалинией China Eastern Airlines, которая связывает Восточный и Северо-Западный Китай с Шигадзе, а также девятой по счету тибетской авиалинией компании. Ранее были запущены рейсы Лхаса – Чэнду, Лхаса – Сиань и другие.



Шигадзе – второй по размерам город Тибетского региона. Вблизи него расположена высочайшая в мире горная вершина – Джомолунгма. Данный район пользуется популярностью у туристов. В частности, в 2016 г. Тибет посетили 300 000 путешественников из Шанхая.



В августе 2016 г. власти Шигадзе и руководство Китайских восточных авиалиний заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. За прошлый год самолеты авиакомпании совершили 1911 рейсов в Тибет, перевезя 232 000 пассажиров.