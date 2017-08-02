Китайские инвестиции за рубежом снизились на 42,9%

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02.08.2017 08:00

Пекин, 2 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., китайские нефинансовые инвестиции за рубежом составили 331,1 млрд юаней ($49,4 млрд). Это на 42,9% меньше, чем за январь-июнь 2016 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

В частности, только за июнь текущего года прямые китайские инвестиции за пределами Поднебесной составили $13,6 млрд, снизившись на 11,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Между тем, в сравнении с уровнем мая 2017 г. объем капиталовложений в июне подскочил на 65,5%.



Китайские предприятия стали уделять больше внимания инвестированию в реальный сектор экономики. Сумма подрядных операций, осуществленных предприятиями Китая за рубежом в первой половине 2017 г., составила 462,2 млрд юаней. Данный показатель увеличился на 7,2% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что по итогам мая 2017 г., объем прямых иностранных инвестиций в экономику континентальной части Китая составил 54,67 млрд юаней ($8,05 млрд). Это на 3,7% меньше, чем за май 2016 г. За первые пять месяцев текущего года приток прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику снизился на 0,7% в годовом сопоставлении показателей.



Напомним, что в 2016 г. глобальные прямые иностранные инвестиции снизились. Тем не менее, Китай нарастил капиталовложения в экономики других стран. Страна вышла на второе место среди инвесторов мира по объему инвестиций в зарубежные активы, сообщили представители Конференции ООН по торговле и развитию.