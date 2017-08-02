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В городе-курорте Удаляньчи откроется аэропорт
Новости дня

В городе-курорте Удаляньчи откроется аэропорт

02.08.2017 10:00

Пекин, 2 августа /ChinaPRO.ru/ – До конца 2017 г. у города Удаляньчи в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян будет сдан в эксплуатацию аэропорт Дэду. Инвестиции в этот объект составили 685 млн юаней ($102 млн).



Строительство аэропорт Дэду началось в марте 2016 г. Этот воздушный порт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 45 м, а также терминал площадью 3000 кв. м.

На объекте уже прошли пробные взлет и посадка, которые произвел лайнер А320 хэйлунцзянского отделения авиакомпании "Китайские южные авиалинии".

После сдачи в эксплуатацию аэропорт сможет обслуживать 300 000 пассажиров внутренних рейсов и пропускать 1500 т различных грузов ежегодно.

Удаляньчи считается одним из основных центров оздоровительного отдыха в провинции Хэйлунцзян. Город-курорт ежегодно принимает туристов из-за рубежа, особенно – из Сибири и Дальнего Востока России.

Ранее сообщалось, что в ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.

Напомним, что в 2016 г. из государственного бюджета Китая на строительство новых аэропортовых комплексов выделено 77 млрд юаней ($11,9 млрд). В планах китайского правительства – строительство 11 новых аэропортов и модернизация 52 действующих.

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