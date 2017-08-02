Внешнеторговый оборот Синьцзяна вырос на 34%

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02.08.2017 12:00

Пекин, 2 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., внешнеторговый оборот Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая превысил $9,04 млрд. Это на 34% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Казахстан остается крупнейшим торговым партнером Синьцзяна, сообщила таможня Урумчи.

За шесть месяцев текущего года экспорт Синьцзяна достиг $7,77 млрд с приростом на 34,8% в годовом сопоставлении, а импорт составил $1,27 млрд, увеличившись на 29,3%.



В частности, темпы роста торгового оборота китайского региона с Пакистаном составили 63,9%, с Монголией – 75%, а с Египтом – 273,2%.



Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2017 г., внешнеторговый оборот Китая составил 10,76 трлн юаней ($1,58 трлн). Это на 19,8% больше, чем за январь-май 2016 г. За пять месяцев текущего года экспорт страны достиг 5,88 трлн юаней с приростом на 14,8% в годовом сопоставлении, а импорт составил 4,88 трлн юаней, подскочив на 26,5%.



Страны Европейского Союза остаются на первом месте среди крупных торговых партнеров Поднебесной. Торговый оборот с ЕС достиг 1,6 трлн юаней. Он вырос на 16,1% относительно аналогичного показателя прошлого года. На долю Европы пришлось 14,8% от общего объема внешней торговли КНР.