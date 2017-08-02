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Китай переселяет 2,8 млн человек для борьбы с нищетой
Новости дня

Китай переселяет 2,8 млн человек для борьбы с нищетой

02.08.2017 15:00

Пекин, 2 августа /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. в Китае планируется реализовать 12 000 проектов переселения с целью избавить граждан страны от нищеты. По данным Государственном комитете по делам развития и реформ КНР, в рамках проектов примерно 2,8 млн человек, живущих в условиях нищеты, переедут в более комфортные районы.



К концу июня 2017 г. завершена реализация 20% указанных проектов. Двадцать две провинции Поднебесной получили целевое финансирование на переселение в размере более чем 260 млрд юаней ($38,24 млрд). При этом 39,36 млрд юаней выделены из центрального бюджета, остальные средства пришли в качестве займов местных правительств и госузаймов, а также из фондов борьбы с нищетой.

В целом Китай планирует в 2017 г. переселить 3,4 млн человек из беднейших общин в более развитые районы. Руководство КНР намерено к 2020 г. полностью искоренить нищету в стране.

К концу 2016 г. 43,35 млн жителей Китая все еще жили за чертой бедности, то есть их годовой доход не превышал 2300 юаней в сопоставимых ценах 2010 г.

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