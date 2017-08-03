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Китай за полгода посетили 69,5 млн туристов
Новости дня

Китай за полгода посетили 69,5 млн туристов

03.08.2017 04:00

Пекин, 3 августа /ChinaPRO.ru/ – За январь-июнь 2017 г. Китай посетили 69,5 млн туристов, а из страны за рубеж совершили поездки 62,03 млн граждан КНР. В сфере международного туризма Поднебесной сложилось положительное сальдо, сообщило китайское Государственное управление по делам туризма.



В 2016 г. доходы от въездного туризма в Китае достигли $120 млн. Это на 5,6% больше, чем в 2015 г. Примечательно, что доходы страны от въездного туризма на $10,2 млрд превысили расходы китайских туристов на зарубежные поездки.

За прошлый год суммарные доходы КНР от туризма составили 4,69 трлн юаней.

Как ожидается, в 2017 г. прямые инвестиции Поднебесной в развитие туризма вырастут более чем на 20% в годовом сопоставлении и составят 1,5 трлн юаней ($223,3 млрд).

Ранее сообщалось, что власти КНР планируют нарастить объем ежегодных инвестиций в туризм с 1,3 трлн юаней ($188 млрд) в 2016 г. до 2 трлн юаней ($289 млрд) в 2020 г. Для этого, в частности, китайское правительство будет стимулировать развитие информационных технологий в сфере туризма.

В 2016 г. туризм принес Китаю 4,69 трлн юаней. Это на 13,6% больше, чем в 2015 г. По данным Всемирной туристической организации, в прошлом году вклад туристической отрасли КНР в китайскую экономику достиг 11%.

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