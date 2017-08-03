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Поднебесная потратит на помощь пострадавшим от стихии $148 млн
Новости дня

Поднебесная потратит на помощь пострадавшим от стихии $148 млн

03.08.2017 06:00

Пекин, 3 августа /ChinaPRO.ru/ – Из центрального бюджета Китая выделено 1,01 млрд юаней ($148 млн) на оказание помощи пострадавшим от наводнений и засухи районам. Ранее на эти цели было направлено более 1,32 млрд юаней, сообщило Министерство финансов КНР.



Так, 610 млн юаней пойдут на борьбу с наводнениями и засухой, а 400 млн юаней – на помощь пострадавшему сельскому хозяйству Поднебесной.

Ранее сообщалось, что в конце 2016 г. власти КНР выделили 5,71 млрд юаней ($827 млн) на оказание помощи населению, пострадавшему от стихийных бедствий. Средства предназначались для трат одежду и питание людей зимой и весной 2016-2017 гг. В октябре прошлого года прямой экономический ущерб Поднебесной от тайфуна "Хайма" достиг почти 5 млрд юаней ($746 млн). Разгул стихии затронул восточно-китайские провинции Цзянси, Фуцзянь, а также южно-китайский Гуандун. В этих регионах 11 городов пострадали, более 1,89 млн человек ощутили на себе последствия тайфуна. При этом 114 000 граждан были эвакуированы в экстренном порядке.

От бедствия пострадало 239 500 га сельскохозяйственных угодий, более 600 строений разрушены, свыше 3200 домов повреждены.

В августе 2016 г. сообщалось, что экономический ущерб от тайфуна "Нида" в КНР превысил 510 млн юаней ($76 млн). В результате разгула стихии разрушено более 300 и повреждено около 2 400 жилых домов.

Тайфун затронул регионы Южного, Юго-Западного и Центрального Китая: провинции Гуандун, Гуйчжоу, Хунань и Юньнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район. Стихия повредила 19 600 га сельскохозяйственных земель.

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