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Три провинции КНР построят Национальный парк больших панд
Новости дня

Три провинции КНР построят Национальный парк больших панд

03.08.2017 08:00

Пекин, 3 августа /ChinaPRO.ru/ – В КНР три провинции – юго-западная Сычуань, северо-восточная Шэньси и северо-западная Ганьсу – совместно построят Национальный парк больших панд площадью 27 000 кв. км. Именно в этих регионах Китая обирают большие панды.



В Поднебесной панды являются редким видом животных и находятся под охраной государства. К концу 2013 г. в стране в дикой природе обитало 1864 большие панды, ареал обитания которых превысил 2,5 млн га.

По итогам 2014 г., в КНР насчитывалось 67 природных заповедников больших панд общей площадью 33 660 кв. км. В настоящее время в природных заповедниках обитает 66,8% от всей популяции диких панд. На заповедные территории приходится 53,8% ареала обитания животных.

Кроме того, 375 панд живут в Китайском центре по защите и исследованию больших панд и еще 11 в Чэндуской базе по исследованию и разведению больших панд.

Усиленная работа китайских специалистов по охране и разведению панд принесла серьезные результаты. В последние годы значительно увеличилась популяция диких панд и расширился ареала их обитания.

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