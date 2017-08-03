Открыта новая автотрасса в зоне вечной мерзлоты в Цинхае

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03.08.2017 10:00

Пекин, 3 августа /ChinaPRO.ru/ – В Китае открыто движение по скоростной автомобильной трассе, проложенной в зоне вечной мерзлоты на Цинхай-Тибетском нагорье. Протяженность новой дороги составляет 643,8 км. Инвестиции в проект составили 27 млрд юаней ($4 млрд).

Трасса соединяет уезд Гунхэ и город Юйшу северо-западной китайской провинции Цинхай. Дорога, строительство которой началось в мае 2011 г., находится на высоте более 4000 метров над уровнем моря. Примерно 36% трассы проложены через зону вечной мерзлоты.



Благодаря дороге время поездки из Синина, который является административным центром провинции Цинхай, в город Юйшу сократится с 12 до восьми часов.



Ранее сообщалось, что за 2016 г. объем капиталовложений в основные фонды в транспортной сфере КНР достиг 2,85 трлн юаней ($419 млрд). В частности, в сферу железнодорожного строительства поступило 801,5 млрд юаней, в автодорожное строительство – более 1,77 трлн юаней. Это на 7,7% больше, чем годом ранее.



В прошлом году в Поднебесной проложены или реконструированы сельские дороги общей протяженностью 293 000 км.



На развитие водного транспорта страны за 2016 г. потрачено 189,4 млрд юаней, а гражданской авиации – 77 млрд юаней.