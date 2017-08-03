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В Китае отменены некоторые железнодорожные тарифы
Новости дня

В Китае отменены некоторые железнодорожные тарифы

03.08.2017 12:00

Пекин, 3 августа /ChinaPRO.ru/ – С началом августа 2017 г. в Китае отменены некоторые тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Таким образом власти страны планомерно сокращают расходы на логистику, сообщила Китайская железнодорожная корпорация.



Всего отменены восемь видов тарифов, включая плату за очистку пыли. Еще три вида тарифов объединены. Как ожидается, экономия составит более 2 млрд юаней ($290 млн) в год.

Ранее Китайская железнодорожная корпорация снизила дополнительные тарифы на электрификацию для железнодорожных перевозок.

Как уже сообщалось, за январь-июнь 2017 г. в Китае логистические издержки сократились на 35,6 млрд юаней ($5,3 млрд). На этот показатель приходится 45,5% от поставленной китайским правительством на весь год цели по снижению издержек в логистической сфере китайской экономики.

Издержки удалось сократить благодаря отмене платы за проезд по автодорогам и развитию современных посреднических услуг в сфере грузоперевозок.

За первую половину текущего года инвестиции в основные фонд в секторе развития скоростных автодорог и водных путей Поднебесной достигли 967,3 млрд юаней. Данный показатель вырос на 23,8% в годовом сопоставлении. На эти капиталовложения приходится более половины от запланированных на 2017 г. инвестиций – 1,8 трлн юаней.

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