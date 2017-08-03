В КНР построили электростанцию в форме панды

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03.08.2017 15:00

Пекин, 3 августа /ChinaPRO.ru/ – В Китае 10 августа 2017 г. введут в эксплуатацию первую в мире электростанция на солнечных батареях в форме больших панд. Она построена в городе Датун, на территории северо-китайской провинции Шаньси.

Черно-белые элементы электростанции расположены таким образом, что при взгляде сверху образуют изображение двух больших панд.



Проектная мощность электростанции составляет 100 МВт. Ее строительство началось в 2016 г. Первая очередь станции мощностью 50 МВт занимает площадь более 120 га.



Электростанция способна выработать 3,2 млрд кВт-ч электроэнергии за 25 лет. Ее мощности хватает, чтобы снабжать электричеством 340 000 семей. Работа электростанции позволит сэкономить более 1,05 млн т угля, сократить выбросы двуокиси углерода на 2,74 млн т, двуокиси серы на 26 000 т, а пыли – на 1600 т.



Ранее сообщалось, что до 2020 г. Китай намерен значительно нарастить мощность солнечных электростанций, расширив за их счет долю экологически чистых источников энергии. Такие цели поставлены в плане Государственного управления по делам энергетики КНР на 2016-2020 гг.



В частности, в Поднебесной будут модернизированы существующие фотоэлектрические станции и построены новые. Через четыре года мощность солнечных электростанций в стране превысит 110 млн кВт. При этом стоимость вырабатываемой ими энергии сократится в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.



К 2030 г. китайские власти намерены увеличить долю неископаемых источников энергии до 20%. В настоящее время она составляет 11%.