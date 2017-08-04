Во Внутренней Монголии появилась скоростная железная дорога

04.08.2017 04:00
Пекин, 4 августа /ChinaPRO.ru/ – Первый поезд, способный развивать скорость 250 км в час начал курсировать во Внутренней Монголии Китая. Он отправился с Восточного вокзала города Хух-Хото в города Уланьчабу. Общая протяженность высокоскоростной железнодорожной магистрали Хух-Хото – Уланьчабу составляет 126 км, а время в пути – 40 минут.
Эта магистраль станет частью строящейся высокоскоростной железной дороги Чжанцзякоу (провинция Хубэй) – Хух-Хото. Реализация этого проекта стартовала в 2014 г. Как ожидается он будет полностью завершен к началу 2019 г. В перспективе дорога соединится с магистралью Пекин – Чжанцзякоу, которая тоже еще строится. В результате из Хух-Хото в китайскую столицу можно будет доехать за три часа, а не шесть с половиной как сейчас.
Ранее сообщалось, что за первую половину 2017 г. объем инвестиций в железнодорожное строительство в Китае составил 312,3 млрд юаней ($45 млрд). Это на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2016 г.
За январь-июнь текущего года намеченные цели были достигнуты в 27 крупных проектах железнодорожного строительства, в том числе – линия пассажирских перевозок Пекин – Шэньян, а также высокоскоростная магистраль Ханчжоу – Хуаншань.
На вторую половину 2017 г. запланировано строительство таких железных дорог, как Аньцин – Цзюцзян и Хуанган – Хуанмэй.
К концу текущего года общая сумма инвестиций в железнодорожное строительство превысит 800 млрд юаней.
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