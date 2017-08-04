В КНР начали строить вторую крупнейшую ГЭС в мире

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04.08.2017 06:00

Пекин, 4 августа /ChinaPRO.ru/ – В Китае началось строительство гидроэлектростанции, которая по мощности выйдет на второе место в мире. Сейчас самой мощной ГЭС является китайская "Санься" ("Три ущелья").

Суммарная мощность всех блоков ГЭС "Санься" составляет 22,4 млн кВт.



Новый проект ГЭС получил название "Байхэтань". Этот объект расположится в нижнем течении реки Цзиньша, верхней части реки Янцзы, в районе границы уезда Ниннань юго-западной китайской провинции Сычуань и уезда Цяоцзя соседней провинции Юньнань.



ГЭС с установленной мощностью в 16 млн кВт будет способна вырабатывать более 60 млрд кВт-ч электроэнергии в год. Это равняется примерно 70% объема потребления электроэнергии в Пекине за 2015 г.



Первая очередь ГЭС "Байхэтань" будет сдана в эксплуатацию в 2021 г., а остальные – к концу 2022 г. Для создания этой гидроэлектростанции потребуется строительство дамбы высотой 300 м. Благодаря этому появится водохранилище площадью 430 000 кв. км. С территории, которую затопит вода, планируется переселить приблизительно 100 000 жителей провинций Сычуань и Юньнань.