Выросли доходы 100 крупных интернет-компаний Китая

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04.08.2017 08:00

Пекин, 4 августа /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. общий объем доходов 100 крупнейших интернет-компаний Китая составил 1,07 трлн юаней ($159 млрд). Это на 46,8% больше, чем за 2015 г., сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.

Средний уровень роста операционной прибыли указанных компаний достиг 9,44%. В прошлом году сотня крупнейших интернет-компаний Поднебесной увеличила расходы на исследования и разработки на 29,7%.



Примечательно, что 28% всех доходов и 73,2% всей прибыли указанной сотни в 2016 г. пришлись на долю Tencent и Alibaba, которые заняли первое и второе место в Топ-100. В первую десятку рейтинга также вошли Baidu, JD (Jingdong), NetEase, Sina, Sohu, Meituan Dianping, Ctrip и 360.



На долю первой пятерки лидеров в общем объеме доходов пришлось более 50%.



Напомним, что ежегодный рейтинг 100 крупнейших интернет-компаний Китая публикуется с 2013 г



Ранее сообщалось, что Китай представлен 115-ю компаниями в рейтинге 500 крупнейших мировых компаний (Fortune Global 500) за 2017 г. На протяжении четырнадцати лет подряд растет количество китайских представителей в указанном рейтинге. На первом месте в перечне находится американская торговая сеть Wal-Mart. На второй позиции – Государственная электросетевая корпорация Китая с доходами в $315 млрд, а на третьей – Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec с $268 млрд.



Десять китайских компаний впервые присутствуют вошли в Топ-500, среди них – страховая компания "Аньбан", интернет-гиганты Alibaba Group и Tencent. А корпорация Country Garden является единственным девелопером, представленным в списке.