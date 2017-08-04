Китайцы создадут в Малайзии производство легкорельсового транспорта

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04.08.2017 10:00

Пекин, 4 августа /ChinaPRO.ru/ – Малайзийская компания Prasarana Malaysia и созданное по инициативе китайской компании "Чжучжоуские электровозы" (CRRC Zhuzhou Electric Locomotive) объединение заключили соглашение о поставках 42 составов для третьей легкорельсовой транспортной линии Куала-Лумпура. Теперь в Малайзии будет свое производство беспилотного легкорельсового транспорта, созданное при помощи китайских специалистов.

В документе предусмотрено, что 40 из 42 составов будут произведены в Малайзии на подчиненном "Чжучжоуским электровозам" предприятии. Передача первого состава состоится в августе 2018 г. В данной модели составов использованы наиболее высокие на данный момент технологии беспилотного рельсового транспорта, составы будут работать полностью автоматизированно под единым контролем центра управления.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем торговли между КНР и Малайзией достиг $54,3 млрд. Это на 4,4% больше, чем в 2015 г. В течение последних девяти лет Китай является крупнейшим торговым партнером Малайзии.



Так, за прошлый года малазийский экспорт в Поднебесную незначительно сократился. Среди приоритетных товаров, поставляемых в Китай, – промышленные товары, сжиженный природный газ, натуральный каучук и другие.



Малайзия закупает китайские продукты нефтепроизводства, электротехнику, электромеханическое оборудование, запчасти и другие товары. На них приходится 20,4% малазийского импорта. Данный показатель увеличился на 10,1% в годовом сопоставлении.