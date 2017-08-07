К 2020 г. в Пекине будет 10 000 электробусов

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07.08.2017 04:00

Пекин, 7 августа /ChinaPRO.ru/ – В китайской столице к 2020 г. будет 10 000 электробусов. Это на 50% больше, чем сейчас, сообщила Пекинская корпорация общественного транспорта, которая обслуживает более тысячи маршрутов.

Таким образом через три года на долю электробусов в общественном транспорте китайской столице будет приходится 60%. В настоящее время аналогичный показатель составляет 10%.



Каждый электробус помогает ежегодно снижать выбросы углекислого газа в атмосферу на 45 т.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., в КНР выпущены 517 000 автомобилей, работающих на новых источниках энергии, а продано 507 000 таких автомобилей. Эти данные вывели страну на первое место в мире на протяжении второго года подряд. На продажи экомобилей в Поднебесной приходится более 50% от аналогичного мирового показателя.



В течение прошлого года в стране было оборудовано 100 000 общественных зарядных точек для электромобилей. Это в 10 раз больше, чем в 2015 г. Китайские автомобили на новых источниках энергии поставляются в 30 стран и регионов мира.