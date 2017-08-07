В Шэньчжэне десятый месяц подряд дешевеет жилье

Новости дня

07.08.2017 06:00

Пекин, 7 августа /ChinaPRO.ru/ – Новое жилье в городе Шэньчжэнь, на территории южно-китайской провинция Гуандун, дешевеет на протяжении десяти месяцев подряд. Средняя цена за квадратный метр в июле 2017 г. составила 54446 юаней ($8126), сообщил городской Комитет по вопросам планирования и земельных ресурсов.

Таким образом за июль текущего года новое жилье в Шэньчжэне подешевело на 0,1% по сравнению с уровнем июня, а относительно уровня июля 2016 г. – на 4%. За июль 2017 г. в мегаполисе проданы 2023 квартиры. Это на 32,2% меньше, чем годом ранее. Общая площадь проданного жилья составила 203 497 кв. м. Данный показатель упал 34,1% в годовом сопоставлении.



На вторичном рынке жилья за июль текущего года было продано 5809 квартир. Это на 8% меньше, чем в июне 2017 г. Средняя цена квадратного метра составила 57052 юаня за один квадратный метр, сократившись на 0,3% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что в июне 2017 г. в 15 больших городах Китая замедлился рост цен на жилье. Среди этих мегаполисов – Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Тяньцзинь, Ханчжоу, Чэнду, Нанкин, Уси, Хэфэй, Фучжоу, Сямэнь, Цзинань, Чжэнчжоу и Ухань. Увеличение стоимости нового коммерческого жилья в указанных городах замедлилось на 0,8-5,5%.



В девяти из 15 мегаполисов за июнь текущего года цены на новое коммерческое жилье снизились или остались без изменений в сравнении с уровнем мая 2017 г. Еще в шести городах, в том числе – в Ханчжоу, указанная недвижимость подорожала, но при этом темпы роста стоимости составили менее 0,5%.