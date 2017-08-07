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В КНР насчитывается 161 000 зарядных станций для электромобилей
Новости дня

В КНР насчитывается 161 000 зарядных станций для электромобилей

07.08.2017 08:00

Пекин, 7 августа /ChinaPRO.ru/ – К концу мая 2017 г. в Китае насчитывалось более 161 000 общественных зарядных станций для электромобилей. Сейчас в стране парк автомобилей на новых источниках энергии превышает 1 млн единиц. Это составляет свыше 50% от общемирового показателя.



В январе-июне 2017 г. в Поднебесной было продано 195 000 электромобилей. В ближайшие три года ежегодный прирост сбыта данных транспортных средств сохранится в стране на уровне 35-40%. Таким образом к 2020 г. объем продаж составит 1,5 млн единиц.

В 2016 г. в Китае было продано 507 000 автомобилей, работающих на экологически чистых источниках энергии. По данному показателю страна ва года подряд занимает первое место в мире.

Как сообщалось, в течение прошлого года в стране было оборудовано 100 000 общественных зарядных точек для электромобилей. Это в 10 раз больше, чем в 2015 г. Китайские автомобили на новых источниках энергии поставляются в 30 стран и регионов мира.

Напомним, что по итогам января-сентября 2016 г., в Поднебесной выпущено 461 000 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 83,7% больше, чем за январь-сентябрь 2015 г. За первые девять месяцев прошлого года объем инвестиций в китайский автопром вырос на 6% относительно уровня января-сентября 2015 г.

В прошлом году объем производства автомобилей на новых источниках энергии в КНР составил 40% от мирового показателя. В частности, за ноябрь 2016 г. в стране выпущено 84 000 экомобилей. Это на 16,21% больше, чем за ноябрь 2015 г. За десять месяцев прошлого года на долю автомобилей на новых источниках энергии в общем объеме производства машин в стране пришлось 1,6%.

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