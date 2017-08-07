Сянган заключит соглашения о свободной торговле с АСЕАН

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07.08.2017 10:00

Пекин, 7 августа /ChinaPRO.ru/ – Представители администрации специального административного района Сянган (Гонконг) до конца 2017 г. заключат соглашения о свободной торговле со странами АСЕАН. Кроме того, они планируют укрепить торгово-экономическое сотрудничество с Таиландом.

Переговоры между Сянганом и АСЕАН по соглашению о свободной торговле начались в 2014 г. и должны завершиться к началу 2018 г.



Ранее сообщалось, что за январь-май 2017 г. экспорт товаров Гонконга вырос на 6,8% относительно аналогичного показателя 2016 г. За пять месяцев текущего года импорт региона увеличился на 7,5% в годовом сопоставлении. Объем транзита товаров через регион вырос на 6,8%, а рост объема экспорта произведенных в Сянгане товаров – на 0,4%.



По итогам января-мая 2017 г. цены на транзит товаров увеличились на 1,5%, а цены на сянганские товары выросли на 2,7%. Таким образом, экспортная цена товаров увеличилась на 1,5%, а импортная – на 1,6%.



Напомним, что по итогам января-февраля 2017 г., торговый оборот между внутренними районами Китая и Гонконгом составил $36,6 млрд. Это на 1,5% меньше, чем за январь-февраль 2016 г. За первые два месяца текущего года на долю Сянгана пришлось 6,5% от всего объема внешней торговли внутренних районов Поднебесной.