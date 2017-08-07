Увеличился экспорт транспортных средств из Китая в Африку

Новости дня

07.08.2017 12:00

Пекин, 7 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам первой половины 2017 г., экспорт китайских транспортных средств, в том числе кораблей, локомотивов и авиакосмических аппаратов, в Африку вырос в среднем на 200%. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Кроме того, растет китайский экспорт электромеханической продукции, товаров текстильной отрасли и электронной техники.



Из африканских стран в Поднебесную за январь-июнь текущего года поступило на 22% больше электромеханической продукции, чем годом ранее. На 3,5% выросли поставки химпромтоваров, на 5% – сельхозпродукции. В частности, увеличение африканского импорта фруктов в Поднебесной достигло 151%, а кофе – 77%.



По итогам первой половины 2017 г., объем торгового оборота между Китаем и Африкой достиг 85,3 млрд юаней ($12,7 млрд). Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2017 г., внешнеторговый оборот Китая составил 10,76 трлн юаней ($1,58 трлн). Это на 19,8% больше, чем за январь-май 2016 г. За пять месяцев текущего года экспорт страны достиг 5,88 трлн юаней с приростом на 14,8% в годовом сопоставлении, а импорт составил 4,88 трлн юаней, подскочив на 26,5%.



Страны Европейского Союза остаются на первом месте среди крупных торговых партнеров Поднебесной. Торговый оборот с ЕС достиг 1,6 трлн юаней. Он вырос на 16,1% относительно аналогичного показателя прошлого года. На долю Европы пришлось 14,8% от общего объема внешней торговли КНР.

