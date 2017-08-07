В 2016 г. общественные пожертвования в КНР выросли на 26,4%

Новости дня

07.08.2017 15:00

Пекин, 7 августа /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. в Китае было собрано 82,7 млрд юаней ($12,3 млрд) общественных пожертвований. Это на 26,4% больше, чем за 2015 г., сообщило Министерство гражданской администрации КНР.

В частности, органы гражданской администрации Поднебесной получили общественные пожертвования в объеме свыше 4 млрд юаней.



К концу прошлого года в стране было создано 29 000 постоянных рабочих станций социальной помощи и благотворительных супермаркетов. Общая стоимость материальных средств, непосредственно принятых за 2016 г. от различных общественных кругов местными органами гражданской администрации, составила 740 млн юаней.



Ранее сообщалось, что в апреле 2017 г. объем продажи лотерейных билетов в Китае достиг 38,25 млрд юаней ($5,55 млрд). Это на 9,6% больше, чем в апреле 2016 г. Так, продажи благотворительных лотерейных билетов за четвертый месяц текущего года достиг 18,72 млрд юаней, увеличившись на 4,3% в годовом сопоставлении. Продажи спортивных лотерей выросли на 15,2% относительно уровня апреля прошлого года и составили 19,52 млрд юаней.



Рост продажи лотерейных билетов был зафиксирован в 25 административных единицах провинциального уровня. Больше всего продано лотерейных билетов за апрель 2017 г. в городе центрального подчинения Чунцин, провинциях Фуцзянь, Гуандун, Хубэй и Чжэцзян.