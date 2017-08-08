Через Алашанькоу внешняя торговля выросла на 53%

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08.08.2017 04:00

Пекин, 8 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., объем торговли через контрольно-пропускной пункт (КПП) Алашанькоу на китайско-казахстанской границе составил 35,54 млрд юаней ($5,3 млрд). Это на 52,8% больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщила таможенная служба.

За шесть месяцев текущего года грузооборот через этот КПП на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР достиг 8,51 млн т. Он вырос на 13,1% в годовом сопоставлении.



В частности, за первую половину 2017 г. через Алашанькоу из Китая в Европу прошел 821 товарный поезд. Это на 49,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем перевезенных этими поездами грузов достиг 287 400 т с приростом на 14%.



Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2017 г., внешнеторговый оборот Китая составил 10,76 трлн юаней ($1,58 трлн). Это на 19,8% больше, чем за январь-май 2016 г. За пять месяцев текущего года экспорт страны достиг 5,88 трлн юаней с приростом на 14,8% в годовом сопоставлении, а импорт составил 4,88 трлн юаней, подскочив на 26,5%.



Страны Европейского Союза остаются на первом месте среди крупных торговых партнеров Поднебесной. Торговый оборот с ЕС достиг 1,6 трлн юаней. Он вырос на 16,1% относительно аналогичного показателя прошлого года. На долю Европы пришлось 14,8% от общего объема внешней торговли КНР.

