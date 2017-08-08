Валютные резервы Поднебесной увеличиваются шестой месяц

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08.08.2017 06:00

Пекин, 8 августа /ChinaPRO.ru/ – На протяжении шести месяцев подряд растет объем валютных резервов Китая, сообщил Народный банк КНР. К концу июля 2017 г. данный показатель превысил $3,08 трлн. Это на $23,93 млрд больше, чем в конце июня текущего года.

Ранее сообщалось, что к концу мая 2017 г. валютные резервы Поднебесной превысили $3,05 трлн. Они выросли на $24 млрд относительно уровня апреля текущего года.



Примечательно, что в ноябре 2016 г. объем валютных резервов КНР составил $3,05 трлн, а в октябре прошлого года – $3,121 трлн. За ноябрь 2016 г. валютные резервы Поднебесной уменьшились на 2,3% и достигли минимального значения за период с 2011 г.



Золотые запасы страны в ноябре прошлого года сократились на 7,37% и составили в финансовом выражении $69,785 млрд.



Напомним, что к концу сентября 2016 г. валютные резервы Китая сократились до $3,166 трлн. Это на $19 млрд меньше, чем в конце августа прошлого года.



За август 2016 г. объем валютных резервов КНР превысил $3,18 трлн. Это на $15,89 млрд меньше, чем в конце июля прошлого года. Падение показателя вызвано главным образом изменениями в курсе валют.