В Синьцзяне за полгода выпущено 7,8 т золота

Новости дня

08.08.2017 08:00

Пекин, 8 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произведено 7,8 т золота. Это на 2,04% меньше, чем за январь-июнь 2016 г., сообщило региональное Управление по делам золотодобычи.

В частности, в округе Или Синьцзян-Уйгурского района производство золота увеличилось на 4,38% в годовом сопоставлении и достигло 2,23 т золота. При этом округе Турфан снижение показателя составило 3%, в Хами – 12,77%, Тачэн (Чугучак) – 15,68%, Алтай – 19,05%.



В то же время в результате роста цен на золото доходы Синьцзяна от продажи этого металла превысили 2,17 млрд юаней ($323 млн). Это на 4,23% больше, чем годом ранее.



Снижение производства золота в регионе в основном объясняется негативным влиянием погодных условий и истощением рудников.



Как ожидается, объем выпуска драгоценного металла в Синьцзяне к концу 2017 г. составит 21,5 т. Это на 5% больше, чем в конце 2016 г. По итогам текущего года, доходы от продажи золота в регионе вырастут до 6 млрд юаней с увеличение на 8,1%.



Синьцзян является одним из десяти главных золотодобывающих регионов Китая. К концу 2015 г. на этой территории обнаружено свыше 500 золотоносных месторождений с предполагаемым объемом запасов в 728 т.