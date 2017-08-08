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В КНР закрыты 1382 предприятия из-за нарушений на производстве
Новости дня

В КНР закрыты 1382 предприятия из-за нарушений на производстве

08.08.2017 10:00

Пекин, 8 августа /ChinaPRO.ru/ – Государственное управление КНР по контролю над безопасностью на производстве за июль 2017 г. в результате проверки выявило нарушения требований по производственной безопасности на 1382 предприятиях, поэтому они были закрыты. Еще 4362 предприятиям предписано приостановить работу до устранения выявленных нарушений.



По итогам проведенной проверки, государственное ведомство выписало штрафы на 140 млн юаней и привлекло к уголовной ответственности 461 человека.

Проверочные мероприятия проходили на территории 12 регионов Поднебесной. Госуправление направило 16 инспекционных групп в 26 городов. Проводились как явные, так и скрытые проверки. В целом были выявлены 6977 серьезных нарушений. Причем два таких нарушения допустила Чанъиская нефтехимическая компания в восточно-китайской провинции Шаньдун. Она оштрафована на 12,08 млн юаней.

Ранее сообщалось, что за первую половину 2017 г. в китайских городах было создано 7,35 млн новых рабочих мест. Это на 180 000 больше, чем за январь-июнь 2016 г. В 2016 г. в Китае было создано 13,14 млн новых рабочих мест, а уровень безработицы составлял 4,02%.

К концу 2016 г. в стране насчитывалось 282 млн рабочих-мигрантов из сельской местности. Это на 4,24 млн человек больше, чем в конце 2015 г. В прошлом году 58,25 млн рабочих-мигрантов получали страхование по старости, 48,59 млн человек – по медицинскому обеспечению, 46,59 млн человек – по безработице, 75,1 млн человек – по производственным травмам.

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