Открыто прямое авиасообщение Санья – Джакарта

Новости дня

08.08.2017 12:00

Пекин, 8 августа /ChinaPRO.ru/ – Открыто прямое воздушное авиасообщение между курортным городом Санья, который находится в южно-китайской островной провинции Хайнань, и столицей Индонезии Джакартой. Рейсы по новому маршруту выполняются трижды в неделю.

Новый маршрут обслуживают самолеты местной авиакомпании провинции Хайнань и индонезийской авиакомпании Lion Air.



Индонезия стала шестой страной АСЕАН, соединенной с городом Санья авиасообщением. В дальнейшем планируется открыть авиарейсы между Санья и Лаосом и Мьянмой.



Город-курорт Санья связан прямым авиасообщением с 21 иностранным городом. За первую половину 2017 г. мз Саньи за рубеж было выполнено более 3500 перелетов пассажирского авиатранспорта. Это на 27,6% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Город принял за январь-июнь текущего года 470 000 китайских и зарубежных туристов с приростом на 121% в годовом сопставлении.



Ранее сообщалось, что в 2015 г. объем внутренних авиаперевозок в Поднебесной вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%. Количество транспортных аэропортов Китая превышает 230, а объем пассажироперевозок – 450 млн человек.



В ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.