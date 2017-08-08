Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Китайские производители угля нарастили прибыль
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Китайские производители угля нарастили прибыль
Новости дня

Китайские производители угля нарастили прибыль

08.08.2017 15:00

Пекин, 8 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., китайские производители угля нарастили прибыль. Об удвоении данного показателя в годовом сопоставлении заявили более половины из 37 зарегистрированных на Шэньчжэньской фондовой бирже китайских компаний по выпуску угля.



Так, в первой половине текущего года хэнаньская угольно-энергетическая компания "Шэньхо" благодаря повышению цен получила чистую прибыль в размере 576 млн юаней ($86 млн). Это в 11 раз больше, чем годом ранее.

Компания "Шэньхуа" получила прибыль в размере 24,3 млрд юаней с приростом на 147%.

За январь-май 2017 г. крупные производители угля в Поднебесной зарегистрировали общую прибыль в размере 123,4 млрд юаней. Это на 120 млрд юаней больше, чем за январь-май 2016 г.

По данным Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, за первую половину текущего года производственные мощности в угольном секторе экономики страны сокращены на 111 млн т. На данный показатель приходится 74% от запланированного.

Всего к концу 2017 г. избыточные мощности в угольной промышленности Поднебнебесной сократятся на 150 млн т.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2В Китае снижены цены на бензин
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Didi намерена купить бизнес Uber в Китае
5Китай построил нефтеперерабатывающий завод в Таджикистане


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.