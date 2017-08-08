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08.08.2017 15:00

Пекин, 8 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., китайские производители угля нарастили прибыль. Об удвоении данного показателя в годовом сопоставлении заявили более половины из 37 зарегистрированных на Шэньчжэньской фондовой бирже китайских компаний по выпуску угля.

Так, в первой половине текущего года хэнаньская угольно-энергетическая компания "Шэньхо" благодаря повышению цен получила чистую прибыль в размере 576 млн юаней ($86 млн). Это в 11 раз больше, чем годом ранее.



Компания "Шэньхуа" получила прибыль в размере 24,3 млрд юаней с приростом на 147%.



За январь-май 2017 г. крупные производители угля в Поднебесной зарегистрировали общую прибыль в размере 123,4 млрд юаней. Это на 120 млрд юаней больше, чем за январь-май 2016 г.



По данным Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, за первую половину текущего года производственные мощности в угольном секторе экономики страны сокращены на 111 млн т. На данный показатель приходится 74% от запланированного.



Всего к концу 2017 г. избыточные мощности в угольной промышленности Поднебнебесной сократятся на 150 млн т.