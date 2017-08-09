В Хубэе закрылись 134 крупные фермы

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09.08.2017 04:00

Пекин, 9 августа /ChinaPRO.ru/ – Власти китайской провинции Хубэй закрыли 134 крупные фермы, чтобы сохранить водные ресурсы для китайского проекта по переброске воды с юга на север.

Дело в том, что в этой провинции, неподалеку от города Шиянь, на реке Ханьцзян находится водохранилище Даньцзянкоу – один из источников для проекта по переброски воды на север. Поэтому в июле 2016 г. местные власти решили разделить расположенные там сельхозугодия для скота на три категории: запретные зоны, зоны ограниченного откорма и кормовые зоны.



В запретных зонах не разрешается строительство и расширение ферм по содержанию домашнего скота и птицы. К концу июля 2017 г. все 134 крупные фермы, расположенные в запретных зонах, закрыты.



Как сообщалось, в Поднебесной реализуется крупнейший в мире проект по переброске воды. Инвестиции на эти цели составят 500 млрд юаней ($82 млрд). Проект был официально одобрен Госсоветом в 2002 г.



Центральный канал, который построен в рамках проекта, протяженностью 1432 км питается от водохранилища Даньцзянкоу. По каналу планируется перебрасывать 9,5 млрд куб. м в год. Это позволить обеспечить водой 100 млн человек в засушливых северных регионах КНР.