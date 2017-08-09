Положительное сальдо внешней торговли КНР выросло на 1,4%

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09.08.2017 06:00

Пекин, 9 августа /ChinaPRO.ru/ – В июле 2017 г. положительное сальдо внешнеторгового баланса Китая достигло 321,2 млрд юаней ($47,8 млрд). Это на 1,4% больше, чем за июль 2016 г., сообщило Главное таможенное управление КНР.

За июль текущего года экспорт Поднебесной вырос на 11,2% в годовом сопоставлении, а импорт – на 14,7%.



Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г., объем экспорта Китая вырос на 15%, а импорта – на 25,7% по сравнению с аналогичными показателями 2016 г. Положительное сальдо торгового баланса Поднебесной составило 1,28 трлн юаней. Это на 17,7% меньше, чем за январь-июнь прошлого года.



В мае 2017 г. активное сальдо внешней торговли товарами и услугами Китая составило 158,2 млрд юаней ($23,26 млрд). Так, за пятый месяц 2017 г. доходы Поднебесной от международной торговли превысили 1,39 трлн юаней, а расходы – 1,24 трлн юаней. В частности, доходы страны от торговли товарами достигли более 1,28 трлн юаней, а расходы – 971,9 млрд юаней. Положительное сальдо составило 312,8 млрд юаней. Это на 8,9% больше, чем в апреле текущего года.



Доходы КНР от торговли услугами составили 112,9 млрд юаней, а расходы – 267,5 млрд юаней. Отрицательное сальдо достигло 154,6 млрд юаней. Оно выросло на 22,6% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего месяца.