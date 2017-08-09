В течение 10 лет Китай инвестирует за рубежом $1,5 трлн

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09.08.2017 08:00

Пекин, 9 августа /ChinaPRO.ru/ – В ближайшие 10 лет китайские инвесторы направят в экономику других стран капиталовложения в объеме $1,5 трлн. Такой прогноз дают аналитики британской юридической фирмы Linklaters, специализирующейся на сделках по приобретению ценных бумаг и слиянию компаний.

По итогам 2007-2016 гг., китайские инвестиции за пределами КНР достигли $880 млрд. То есть, эксперты предсказывают рост капиталовложений примерно на 70% к 2027 г.



Китайские компании предпочитают инвестировать в высокотехнологичные производства. Причем Россия традиционно выступает одним из ключевых инвестиционных партнеров Поднебесной. Так, по итогам 2015 г., объем вложений китайских инвесторов в российскую экономику составил $8,94 млрд, а российских в экономику Китая – $946 млн.



Стремительный рост китайских инвестиций в зарубежные проекты начался в 2002 г. и с тех пор не ослабевает. Если в 2002 г. годовой объем капиталовложений КНР за рубежом составил $2,7 млрд, то в 2012 г. данный показатель вышел на уровень в $27,8 млрд.



Напомним, что в 2016 г. глобальные прямые иностранные инвестиции снизились. Тем не менее, Китай нарастил капиталовложения в экономики других стран. Страна вышла на второе место среди инвесторов мира по объему инвестиций в зарубежные активы, сообщили представители Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).



В целом объем мировых инвестиций достиг $1,75 трлн. Это на 2% меньше, чем в 2015 г. По итогам 2016 г., инвестиции КНР в экономику других государств достигли $183 млрд. Они выросли на 44% в годовом сопоставлении.