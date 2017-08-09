Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Торговля между Россией и Китаем увеличилась на 19,4%
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Торговля между Россией и Китаем увеличилась на 19,4%
Новости дня

Торговля между Россией и Китаем увеличилась на 19,4%

09.08.2017 10:00

Пекин, 9 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам июля 2017 г., объем торговли между Россией и Китаем превысил $7,01 млрд. Это на 19,4% больше, чем за июль 2016 г., сообщило Главное таможенное управление КНР.



Китайский экспорт в Россию за июль текущего года составил $3,96 млрд, а импорт из России – $3,05 млрд.

За январь-июль 2017 г. объем двусторонней торговли между этими странами достиг $46,82 млрд. Это на 25,5% больше, чем годом ранее. Причем китайский экспорт в Россию вырос на 21,8% в годовом сопоставлении, а российский импорт в Поднебесной – на 29,5%.

В 2016 г. объем торговли между двумя странами составил $69,52 млрд. Это на 2,2% больше, чем в 2015 г. Китайский экспорт в Россию в прошлом году вырос на 7,3% и составил $37,29 млрд, а импорт из России упал на 3,1% – до $32,22 млрд. Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером Российской Федерации.

Напомним, что в июле 2017 г. положительное сальдо торгового баланса Китая достигло 321,2 млрд юаней ($47,8 млрд). Это на 1,4% больше, чем за июль 2016 г. За июль текущего года экспорт Поднебесной вырос на 11,2% в годовом сопоставлении, а импорт – на 14,7%.

Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г., объем экспорта Китая вырос на 15%, а импорта – на 25,7% по сравнению с аналогичными показателями 2016 г. Положительное сальдо торгового баланса Поднебесной составило 1,28 трлн юаней. Это на 17,7% меньше, чем за январь-июнь прошлого года.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2В Китае снижены цены на бензин
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Didi намерена купить бизнес Uber в Китае
5Китай построил нефтеперерабатывающий завод в Таджикистане


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.