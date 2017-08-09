Торговля между Россией и Китаем увеличилась на 19,4%

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09.08.2017 10:00

Пекин, 9 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам июля 2017 г., объем торговли между Россией и Китаем превысил $7,01 млрд. Это на 19,4% больше, чем за июль 2016 г., сообщило Главное таможенное управление КНР.

Китайский экспорт в Россию за июль текущего года составил $3,96 млрд, а импорт из России – $3,05 млрд.



За январь-июль 2017 г. объем двусторонней торговли между этими странами достиг $46,82 млрд. Это на 25,5% больше, чем годом ранее. Причем китайский экспорт в Россию вырос на 21,8% в годовом сопоставлении, а российский импорт в Поднебесной – на 29,5%.



В 2016 г. объем торговли между двумя странами составил $69,52 млрд. Это на 2,2% больше, чем в 2015 г. Китайский экспорт в Россию в прошлом году вырос на 7,3% и составил $37,29 млрд, а импорт из России упал на 3,1% – до $32,22 млрд. Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером Российской Федерации.



Напомним, что в июле 2017 г. положительное сальдо торгового баланса Китая достигло 321,2 млрд юаней ($47,8 млрд). Это на 1,4% больше, чем за июль 2016 г. За июль текущего года экспорт Поднебесной вырос на 11,2% в годовом сопоставлении, а импорт – на 14,7%.



Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г., объем экспорта Китая вырос на 15%, а импорта – на 25,7% по сравнению с аналогичными показателями 2016 г. Положительное сальдо торгового баланса Поднебесной составило 1,28 трлн юаней. Это на 17,7% меньше, чем за январь-июнь прошлого года.

