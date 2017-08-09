С начала года Китай импортировал 247,08 млн т нефти

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09.08.2017 12:00

Пекин, 9 августа /ChinaPRO.ru/ – За январь-июль 2017 г. Китай импортировал 247,08 млн т нефти. Это на 13,6% больше, чем за январь-июль 2016 г., сообщило Главное таможенное управление КНР.

За семь месяцев текущего года в стоимостном выражении импорт нефти в Поднебесной достиг $93,54 млрд. Данный показатель вырос на 50,9% в годовом сопоставлении.



Только за июль 2017 г. Китай импортировал 34,74 млн т нефти общей стоимостью $11,87 млрд.



Примечательно, что за семь месяцев текущего года страна закупила за рубежом 36,82 млн т природного газа. Это на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении объем импорта газа в КНР увеличился на 28,8% и достиг $11,98 млрд.



Ранее сообщалось, что по итогам января-мая текущего года, объем нефтяного импорта Китае достиг 212 млн т. Это на 13,8% больше, чем за январь-май 2016 г.



За июнь 2017 г. объем добычи нефти в КНР составил 16,21 млн т. Это на 2,3% меньше, чем за июнь 2016 г. При этом темпы снижения показателя замедлились по сравнению с маем, когда добыча нефти сократилась на 3,7%.



По итогам января-июня текущего года, в Поднебесной добыто 96,45 млн т нефти. Это на 5,1% меньше, чем годом ранее.