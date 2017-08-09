"Шанхай Дженерал Моторс" отзывает в Китае 6451 автомобиль

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09.08.2017 15:00

Пекин, 9 августа /ChinaPRO.ru/ – Автомобильная компания "Шанхай Дженерал Моторс" начала отзыв с китайского рынка 6451 минивэна. Это вызвано неисправностью программного обеспечения электронной системы рулевого управления, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.

Отзыву подлежат модели Buick GL8, выпущенные с 6 июня по 6 декабря 2016 г. Из-за обнаруженной неполадки система электроусилителя рулевого управления может выйти из строя при экстремальных обстоятельствах. Автопроизводитель заменит дефектные детали.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., с китайского рынка было отозвано более 10 млн проблемных автомобилей. Среди основных причин отзывов указываются дефекты амортизационных подушек и ремней безопасности, двигателей и кузовов. В частности, 64 отзыва коснулись 6,43 млн машин. В них необходимо было устранить проблемы с амортизационными подушками и ремнями безопасности. Из-за проблем с двигателем было отозвано 2,42 млн автомобилей (28 отзывов), из-за неполадок с кузовом – 852 900 автомобилей (29 отзывов).



За прошлый год автопроизводители потратили 21 млрд юаней на устранение дефектов в отозванных автомобилях.