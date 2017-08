Китай и Казахстан заключили соглашения на $60 млн

Новости дня

10.08.2017 04:00

Пекин, 10 августа /ChinaPRO.ru/ – Представители Китая и Казахстана заключили соглашения о сотрудничестве в сельском хозяйстве на $60 млн. Это произошло на бизнес-форуме в рамках Expo-2017 в Астане, казахстанской столице.

В частности, соглашение по созданию совместного предприятия подписали китайская компания Davo Industrial Ltd и казахстанская China-Kazakhstan Modern Agricultural Development Co., Ltd. А китайская компания Henan Jinyanyinhai Seed industry Co., Ltd, группа компаний "Жаннур Астана" и компания One plus One Natural Flour Co.,Ltd планируют создать сельскохозяйственный парк.



Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай реализуют 51 совместный проект с объемом инвестиций $27 млрд. Примечательно, что три проекта уже завершены, а в стадии реализации находятся пять. Еще семь проектов готовятся к открытию.



В частности, благодаря Казахстану Поднебесная обеспечивает дополнительные объемы поставок зерна и других продуктов. Кроме того, один из крупных инвестиционных проектов – совместное строительство в Казахстане завода про производству кальцинированной соды.